Scholz will neues System zur Luftverteidigung

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) will gemeinsam mit europäischen Nachbarn ein neues Luftverteidigungssystem aufbauen. Ein solches System "wäre ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa", sagte der SPD-Politiker am Montag in einer Rede an der Karls-Universität in Prag. Zudem wäre es kostengünstiger und leistungsfähiger, als wenn jeder seine eigene, teure und hochkomplexe Luftverteidigung aufbaue.

In Europa habe man bei der Verteidigung gegen Bedrohungen aus der Luft und dem Weltraum "erheblichen Nachholbedarf", sagte Scholz. Deutschland werde in den kommenden Jahren stark in die Luftverteidigung investieren – und so, dass sich europäische Nachbarn von Beginn an beteiligen könnten. Konkret nannte er die Niederlande, Polen, die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, Tschechien, die Slowakei sowie die Partner in Skandinavien.

Die Forderung nach einem Raketenschutzschild für Deutschland wurde laut, weil Russland mit dem Angriff auf die Ukraine die Bedrohungslage in Europa verändert hat.

Zugleich betonte der Kanzler bei seinem Besuch in Tschechien, dass sein Land trotz der stark gedrosselten Gaslieferungen für den Winter gerüstet sei. Man könne sagen, dass wir "sicher in diesem Winter besser zurechtkommen werden, als einige uns vor einiger Zeit vorhergesagt haben". Scholz sagte, dass die geplanten LNG-Gasterminals nicht nur der Energieversorgung in Deutschland zugutekommen, sondern auch seinen europäischen Nachbarn helfen werden.