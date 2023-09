Scholz verletzt sich beim Joggen - Wahlkampftermin abgesagt

Er sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte eine Sprecherin der deutschen Bundesregierung am Samstag auf Anfrage mit. Seine Termine in der kommenden Woche seien davon nicht tangiert. Scholz war am Sonntag in Hessen zu Wahlkampfterminen erwartet worden. In dem Bundesland wird am 8. Oktober gewählt.

