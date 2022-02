Wladimir Putin und Olaf Scholz tauschten am Dienstag im Kreml übliche Argumente aus – aber vor dem Hintergrund des beginnenden russischen Truppenabzuges aus dem ukrainischen Grenzgebiet in weniger gespannter Atmosphäre. Und wieder stand der weiße, sechs Meter breite Jugendstiltisch zwischen Wladimir Putin und seinem Gast. Wie der französische Staatschef Emmanuel Macron am vergangenen Montag hatte der deutsche Kanzler Olaf Scholz vor seinem Treffen mit Wladimir Putin einen russischen