Scholz kündigte einen Kurswechsel gegenüber China an

Dort wird er Präsident Xi Jinping treffen – als erster westlicher Regierungschef seit dessen Wiederwahl zum Parteichef. Die chinesische Regierung hob vor dem Besuch die Gemeinsamkeiten und Vorteile einer Kooperation zwischen beiden Seiten hervor. "Wir sind Partner, nicht Rivalen", sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian.

Kurz vor seiner Abreise hatte Scholz in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einen Kurswechsel gegenüber China angekündigt und begründete das mit den Ergebnissen des Parteitags der Kommunistischen Partei des Landes vor zwei Wochen. "Das China von heute ist nicht mehr dasselbe wie noch vor fünf oder zehn Jahren", schrieb Scholz. "Es ist klar: Wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern." Scholz will bei seinem Antrittsbesuch auch Menschenrechtsfragen ansprechen. Kritik am Umgang mit Minderheiten in der Region Xinjiang oder an Menschenrechtsverstößen wies der Sprecher vorsorglich als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück.