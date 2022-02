Scholz kündigt "baldiges" Gespräch mit Putin in Moskau an

"Ich werde jetzt in die USA fahren. Ich werde auch in Kürze in Moskau weiter sprechen über die Fragen, die da notwendig sind", sagte Scholz am Mittwoch im ZDF. "Das ist geplant und wird auch bald stattfinden", fügte der Kanzler hinzu, der am Montag vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise Gespräche mit US-Präsident Joe Biden in Washington führen wird.

Wichtig sei, eine koordinierte Politik auch mit den europäischen Partnern vorzubereiten. "Kaum eine Sache beschäftigt uns mehr." Scholz verwies darauf, dass er bereits mit Putin gesprochen habe.