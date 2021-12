Scholz: "Es ist etwas ganz Besonderes, Bundeskanzler dieser Republik zu sein"

Die Ära von Angela Merkel ist beendet: Olaf Scholz (SPD) wurde gestern vom Deutschen Bundestag mit 395 von 707 abgegebenen Stimmen zum neuen Bundeskanzler gewählt. Der 63-Jährige übertraf damit die Kanzlermehrheit von 369 Stimmen deutlich, doch fehlten ihm mindestens 15 Stimmen aus den Reihen von SPD, Grünen und FDP. Die Ampel-Parteien verfügen im Parlament über insgesamt 416 Mandate, sechs Abgeordnete der drei Fraktionen nahmen nicht an der Abstimmung teil, weil sie krank waren.

Die Ära von Angela Merkel (im Bild mit Altbundespräsident Joachim Gauck) endete nach 16 Jahren. Bild: APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Nach Ernennung und Vereidigung hat Merkel ihr Amt am Nachmittag formell an Scholz übergeben. Dabei wünschte Merkel Scholz "immer eine glückliche Hand". Sie wisse, dass er mit großer Motivation an die Arbeit gehe. "Und deshalb: Nehmen Sie dieses Haus in Besitz und arbeiten Sie mit ihm zum Besten unseres Landes."

Scholz sagte: "Es ist etwas ganz Besonderes, Kanzler dieser Republik zu sein." Und er bescheinigte Merkel, Deutschland "geprägt" zu haben. "Das war eine große Zeit, in der Sie Kanzlerin dieses Landes waren, und Sie haben auch Großartiges bewegt." "Zwischen uns hat immer eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit existiert", so Scholz. Das zeige, dass Deutschland eine starke und leistungsfähige Demokratie sei.

Wenn er jetzt das Kanzleramt übernehme, werde sich gar nicht so viel ändern, sagte Scholz mit einem Schmunzeln. "Ich will gerne anknüpfen an die, wie soll man das sagen, nord-ostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern", versprach er.

Scholz ist der vierte SPD-Kanzler

Später fügte er ernst hinzu, ein Regierungsübergang in einer großen, nicht abgeschlossenen Krise setze auch Kontinuität und Gemeinschaft voraus. "Und ich gehe davon aus, dass uns das gelingt."

Olaf Scholz (SPD) wurde gestern von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) zum neunten Kanzler in der Bundesrepublik Deutschland vereidigt. Bild: APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Scholz ist der vierte SPD-Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik – nach Willy Brandt (1969 bis 1974), Helmut Schmidt (1974 bis 1982) und Gerhard Schröder (1998 bis 2005). Der Kanzlerwahl wohnten führende Ex-Politiker wie Altbundespräsident Joachim Gauck und Altkanzler Schröder bei. "Scholz wird das sehr, sehr gut machen", sagte Schröder.

Gerührt zeigte sich Gerhard Scholz, der Vater des Kanzlers: Er erzählte, dass sein Sohn schon mit zwölf Jahren Kanzler werden wollte. "Er setzte sich dieses Ziel früh, da war er noch Schüler", erzählte der 86-Jährige gestern. Er habe zu seinem Sohn gesagt: "Wenn ich mir vorstelle, dass vor 63 Jahren ich aufgepasst habe, dass du nicht aus dem Wagen kippst, und jetzt setzt du dich mit den Großen der Welt an einen Tisch, das ist schon etwas Erhabenes."