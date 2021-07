Scholz: Alle G20-Länder unterstützen globale Steuerreform

Alle Länder beim G20-Treffen in Venedig hätten sich hinter Pläne für eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen gestellt, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Samstag. Nun gehe es darum, die Maßnahmen so schnell wie möglich umzusetzen, damit sie schon ab 2023 greifen könnten. "Das ist nur sehr, sehr wenig Zeit." Aber man sei auch schon weit gekommen. "Das alles ist wirklich ein großer Fortschritt." Der Trend zu immer niedrigeren Steuern werde damit beendet.

131 Länder hatten sich zuletzt unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD auf eine globale Steuerreform verständigt, die die internationalen Regeln an das Digitalzeitalter anpassen soll. Für große Unternehmen ist eine Mindeststeuer von 15 Prozent vorgesehen, außerdem sollen Schwellenländer mehr Steuereinnahmen bekommen. Acht Länder - darunter aus Europa Irland, Ungarn und Estland - verweigerten aber ihre Unterschrift.