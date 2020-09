Schock in Minsk: Was ist mit Protestführerin Kolesnikowa passiert?

Sie waren maskiert, trugen Zivilkleidung und zerrten Maria Kolesnikowa in einen Sobol-Kleinbus. Gestern Vormittag wurde Maria Kolesnikowa, die prominenteste Führerin der weißrussischen Opposition, die noch im Land war, im Zentrum von Minsk verschleppt.

Noch wenige Minuten vorher erzählte sie einem Journalisten am Telefon, sie hole ein Paket von der Post, das ihr der Staatssicherheitsdienst KGB geschickt habe. Die frühere Flötistin und Kulturmanagerin Kolesnikowa war im weißrussischen Präsidentschaftswahlkampf eine der engsten Mitstreiterinnen von Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja. Die 38-Jährige, die vorher mehrere Jahre in Deutschland gelebt hatte, gehört zum Koordinationsrat der Protestbewegung gegen den umstrittenen Wahlsieg von Staatschef Alexander Lukaschenko.

"Sie können uns nicht stoppen"

"Die Staatsmacht veranstaltet Terror", kommentierte Tichanowskaja gestern die Ereignisse aus ihrem Exil in Litauen. Außer Kolesnikowa wurden auch Iwan Krawzow, Sekretär des Koordinationsrates, und dessen Pressesprecher Anton Rodnenkow verschleppt. Tichanowskaja sagte, die Entführungen seien ein weiterer Versuch, die Arbeit des Koordinationsrates zu stoppen und seine Mitglieder einzuschüchtern. "Aber die Behörden irren sich, wenn sie meinen, sie könnten uns aufhalten."

Am Vortag hatten in Minsk und anderen Städten neuerlich hunderttausende Weißrussen gegenden Langzeitdiktator Alexander Lukaschenko protestiert, Sicherheitskräfte, aber auch Schläger in Zivil waren brutal gegen Demonstranten vorgegangen, nach Polizeiangaben gab es 633 Festnahmen.

Alexander Urban, ein weiterer Minsker Oppositionssprecher, sagte, die Sicherheitsorgane verschärften ihr Vorgehen, wollten vor allem die Führer und Koordinatoren der Proteste ausschalten. "Wir hoffen aber, dass die Verschleppten schnell wieder auftauchen, und dass Maria ins Ausland abgeschoben wird, wie Olga Kowalkowa." Olga Kowalkowa, ebenfalls Mitglied des Kooperationsrates, war im August festgenommen worden und gelangte nach ihrer Freilassung nach Polen.

Sie erklärte gestern, Repressalien gegen den Koordinationsrat seien sinnlos, die Bürger gingen von selbst auf die Straße. "So lange, bis die Staatsmacht ihre Forderungen erfüllt."

Im Telegram-Kanal HaraKiri, der als KGB-Sprachrohr gilt, hängt seit Wochen eine schwarze Liste von Oppositionellen, darunter Maria Kolesnikowa und ihre gestern verschwundenen Kameraden. "Man wird euch nicht vergessen", droht HaraKiri. "Und wenn Blut fließt, dann wird man euch abholen." Kolesnikowas Handy war gestern eingeschaltet, funktionierte aber nicht.

Artikel von Stefan Scholl