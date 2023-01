Schock im Iran: Drei weitere Todesurteile

Im Iran hat die Justiz drei weitere Todesurteile im Zusammenhang mit den systemkritischen Protesten ausgesprochen. Wie das Internetportal Misan mitteilte, wird den Verurteilten zur Last gelegt, im November drei Sicherheitsbeamte in der Millionenstadt Isfahan im Zentraliran getötet zu haben.

In dem Prozess wurden zudem gegen fünf weitere Männer Haftstrafen verhängt – unter ihnen der ehemalige Fußballprofi Amir Nasr-Asadani. Er wurde in drei Anklagepunkten zu insgesamt 26 Jahren Gefängnis verurteilt.

Doch auch diese harten Urteile können die Protestbewegung im Iran nicht mehr aufhalten. Im Gegenteil: Die Wut auf das Mullah-Regime wächst. Die regimekritischen Demonstrationen am Sonntag in mehr als 17 Großstädten waren die größten seit mehr als einem Monat. Auslöser der landesweiten Proteste war der Tod von Jina Mahsa Amini am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam. Die iranische Kurdin war von der sogenannten Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die im Iran geltenden islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden.

