"Schmutzig wird teuer": EU-Parlament beschließt den grünen Umbau

Am heutigen Dienstag geht es im EU-Parlament in Straßburg Schlag auf Schlag. Die mehr als 700 Abgeordneten wollen einen Gutteil des Grünen Deals, der Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Wirtschaftsraum der Welt machen soll, unter Dach und Fach bringen. "Das größte Klimagesetz aller Zeiten" – so nennt Peter Liese (CDU), der Verhandlungsführer im EU-Parlament, die Materie.