Alexei Nawalny habe starke Rückenschmerzen und Lähmungserscheinungen im rechten Bein, er könne nicht mehr auftreten. "Seine Gesundheit ist in einem äußerst ungünstigen Zustand", sagte seine Anwältin Olga Michailowa gestern dem Kanal TV-Doschd. Den ganzen Mittwoch hatte sie mit ihrem Kollegen Wadim Kobsew vergeblich auf Einlass in das Straflager IK-2 in der Stadt Pokrow gewartet. Erst gestern Nachmittag ließ man beide auf das Anstaltsgelände. "Am Vortag hat man Nawalny in ein Krankenhaus