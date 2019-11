Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums des Mauerfalls in Berlin sprachen die OÖNachrichten mit dem letzten Staatschef der Sowjetunion, Michail Gorbatschow (88), über Perestroika und Glasnost, die neue Kriegsgefahr und die Proteste in Russland. OÖNachrichten: Viele sagen, gäbe es den Friedensnobelpreis nicht, man hätte ihn für Sie erfinden müssen. In Russland aber wirft man Ihnen vor, Sie hätten die DDR an Westdeutschland, Osteuropa an die NATO verschenkt. Michail Gorbatschow: Um mich nicht in