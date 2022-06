"Schlacht um den Donbass ist eine der brutalsten in der Geschichte Europas"

Die Verluste der ukrainischen Armee werden mit jedem Tag dramatischer: Die seit Wochen umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes ist jetzt nach der Zerstörung der dritten und letzten Brücke über den Fluss Siwerskyj Donez nahezu vollständig von russischen Truppen eingekreist. "Es ist jetzt leider völlig unmöglich, in die Stadt zu fahren oder etwas zu liefern", sagte Gouverneur Serhiy Gaidai (Hajdaj). "Auch eine Evakuierung ist unmöglich."

Hunderte verzweifelte Zivilisten sitzen damit fest. Ihre Situation erinnert an die Lage in der Hafenstadt Mariupol, wo die eingekesselten Menschen wochenlang ausharren mussten. Die russische Armee stellte ihnen ein Ultimatum. Heute werde für sie ein humanitärer Fluchtkorridor geöffnet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj brachte die Lage auf den Punkt: "Die Schlacht um den östlichen Donbass ist eine der brutalsten in der europäischen Geschichte. Es ist einfach beängstigend", sagt er in seiner täglichen Videobotschaft. Nach ukrainischen Angaben sind seit Kriegsbeginn bereits mehr als 12.000 Zivilisten umgekommen.

In einem schon verzweifelten Appell versuchte der ukrainische Präsident seinen Landsleuten Mut zu machen: Er versprach ihnen eine Rückeroberung der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim. "Die ukrainische Flagge wird wieder über Jalta wehen", so der ukrainische Präsident.

Viertel der Anbaufläche ist weg

Doch der Krieg zeigt längst weltweite Folgen: Da noch immer 25 Millionen Tonnen Getreide in den ukrainischen Häfen lagern und auf die Ausfuhr warten, drohen in weiten Teilen Afrikas bereits Nahrungsengpässe. Aber es wird noch schlimmer: Die Ukraine hat bereits ein Viertel ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche an Russland verloren. Man könne die Nahrungsmittelsicherheit der eigenen Bevölkerung gewährleisten, hieß es aus Kiew. Mehr aber nicht. Vor dem Krieg war die Ukraine noch weltweit der viertgrößte Lieferant von Weizen und Mais.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte Deutschland einmal mehr auf, sich zwischen der Ukraine und Russland zu entscheiden. Man brauche von Deutschland jetzt die "Sicherheit, dass Deutschland die Ukraine unterstützt und Waffen liefert", so Selenskyj.

Kommt Scholz heute nach Kiew?

Bis gestern Abend war aber ungewiss, ob der deutsche Kanzler seine Ankündigung wahrmacht, und heute nach Kiew reist. Scholz wollte ursprünglich gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi in die Ukraine reisen. Angeblich wollten sie Kiew konkrete Zusagen für einen EU-Beitritt machen. Eine offizielle Terminangabe der Kiew-Reise stand bis zuletzt aber aus.