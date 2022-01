Schießbefehl gegen Demonstranten: Die Lage in Kasachstan eskaliert

Die Welt blickt mit wachsender Sorge nach Kasachstan, wo sich die Lage am Freitag weiter zuspitzte: Nach schweren Unruhen mit Dutzenden Toten hat der autoritäre Präsident Kassym-Schomart Tokajew einen Schießbefehl gegen militante Demonstranten erteilt. "Ich habe den Sicherheitskräften und der Armee den Befehl gegeben, ohne Vorwarnung das Feuer zu eröffnen", sagte Tokajew in einer TV-Ansprache.

Wer sich nicht ergebe, werde vernichtet, drohte er und sprach von "Terroristen" . Bis zu 20.000 "Banditen" hätten die Wirtschaftsmetropole Almaty angegriffen und Staatseigentum zerstört. Laut kasachischem Innenministerium wurden bisher 26 Menschen "liquidiert". Die Behörden sprachen von "bewaffneten und aus dem Ausland gesteuerten Kriminellen". Zudem seien mehr als 3000 Menschen in der Millionenmetropole Almaty festgenommen worden. 18 Polizisten und Nationalgardisten seien bei den Auseinandersetzungen getötet worden, 748 verletzt.

ZIB 1: ORF-Korrespondent Paul Krisai analysiert die aktuelle Situation rund um die Demonstrationen in Kasachstan.

Russische Soldaten im Einsatz

Auslöser der Unruhen in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik war Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen. Viele Kasachen werfen den Behörden und der Elite des ölreichen zentralasiatischen Landes Bereicherung vor, während die allermeisten der knapp 19 Millionen Einwohner in Armut leben. So schlugen die Proteste schnell in teils gewaltsame Proteste gegen die autoritäre Regierung um.

Als Reaktion auf die Proteste entließ Präsident Tokajew die gesamte Regierung und verhängte einen landesweiten Ausnahmezustand. Dies und die Rücknahme der Preiserhöhung für Flüssiggas haben die Menschen jedoch nicht beruhigt, weswegen Tokajew die russisch geführte Verteidigungsallianz OVKS zum Eingreifen aufforderte. Erste Einheiten trafen noch am Donnerstag ein und griffen sofort hart durch. In Almaty ist der Flughafen inzwischen wieder "unter voller Kontrolle" der Regierung. Tokajew bedankte sich überschwänglich bei Russlands Präsident Wladimir Putin: "Er hat sehr schnell und vor allem freundlich auf meinen Anruf reagiert."

Ausdrücklich dankte Tokajew auch China, Usbekistan und der Türkei, die den russischen Einsatz begrüßten und sich klar auf die Seite des kasachischen Präsidenten stellten.

Der Westen hingegen verfolgte die Entwicklung mit großer Sorge. Vor allem die russische Intervention stieß auf heftige Kritik. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron riefen zu einem Ende der Gewalt in Kasachstan auf. Die EU sei bereit zu helfen, wo sie könne, erklärte von der Leyen. Macron äußerte sich besorgt über die Lage in Kasachstan. Er plane baldige Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, so Macron, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Appelle auch aus Österreich

Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) rief "alle Akteure in Kasachstan auf, zurückhaltend zu handeln und von weiterer Gewalt abzusehen". Im Kurznachrichtendienst Twitter erklärte Schallenberg am Freitag: "Das Recht auf friedliche Versammlung muss immer respektiert werden."