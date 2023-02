Schengen: Söder will Österreich umstimmen

Es gebe nicht EU-Mitglieder erster und zweiter Klasse, sagte Söder bei seinem gestrigen Besuch in Bukarest. Er wolle sich dazu auch direkt an Österreich wenden, kündigte Söder gegenüber dem rumänischen Premier Nicolae Ciuca und Präsident Klaus Johannis an.

"Rumänien ist bei Schengen nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung", sagte Söder. Der Beitritt sei "mehr als akzeptabel".

Österreich hatte den für Jahresbeginn geplanten Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens im Dezember gemeinsam mit den Niederlanden blockiert und hält unter Verweis auf die illegale Migration weiter an dem Veto fest.

Der rumänische Parlamentspräsident Marcel Ciolacu zeigte sich unterdessen am Sonntagabend vorsichtig zuversichtlich, dass eine positive Entscheidung für eine Schengen-Aufnahme noch während der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft bis Ende Juni erreicht werden könne. Österreichs Veto kritisierte er: Er habe nie geglaubt, dass ein befreundeter Staat wie Österreich gegen Rumäniens Schengen-Beitritt stimmen werde.

