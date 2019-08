Scharfe Kritik an brutaler Polizeigewalt in Russland

Nach den Massenfestnahmen in Moskau wegen unerlaubter Aktionen für freie Wahlen haben Menschenrechtler der russischen Polizei schwere Rechtsverstöße vorgeworfen. Vielen Bürgern sei ihr Recht verweigert worden, im Beisein eines Anwalts vernommen zu werden, teilte die Gesellschaftliche Beobachtungskommission (ONK) mit. Es seien auch Journalisten festgenommen und so die freie Berichterstattung behindert worden. Der Polizei zufolge gab es am Wochenende rund 600 Festnahmen. Die Beobachtungsstelle für politische Verfolgung (OWD-Info) zählte hingegen 1001 Fälle.

Bei der als Spaziergang deklarierten Aktion für die Zulassung der Opposition zur Moskauer Stadtratswahl am 8. September hatten die Uniformierten wahllos friedliche Passanten gepackt und in Polizeibussen abtransportiert. Die meisten Menschen kamen zwar nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß, doch einigen droht auch jahrelange Haft. Auch international wurde das brutale Vorgehen der Moskauer Polizei scharf verurteilt.

