Scharfe Angriffe aus Moskau Richtung Österreich: "Absurde Anschuldigungen"

ZIB: Wien kontert Moskau nach Kritik

"Emotionale antirussische Rhetorik", und das aus einem nur noch "scheinbar neutralen Österreich": Das russische Außenministerium hat am Wochenende Österreich, und hier in erster Linie Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und Außenminister Alexander Schallenberg (VP), überraschend scharf attackiert.

Österreichische Amtsträger hätten "einseitige und empörende Aussagen" zur Lage in der Ukraine verbreitet, hieß es in offiziellen Erklärungen des russischen Außenministeriums. Kritisiert wurde von russischer Seite, dass Kanzler Nehammer der Führung Russlands eine einseitige Entfesselung eines Kriegs, die Verletzung des internationalen humanitären Rechts und Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen habe. Dies seien "absurde Anschuldigungen", hieß es. Und dann gab es noch einen Seitenhieb auf Österreichs Neutralität: "Wir verurteilen entschieden derartige unbegründete Aussagen und Einschätzungen", erklärte das russische Außenministerium. Dadurch würden ernste Zweifel an der Qualität von Wiens "Neutralität" aufkommen, die in der letzten Zeit merklich abnehme und erodiere. Man werde das in Zukunft berücksichtigen.

ORF III Aktuell: Othmar Karas, der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, spricht zum Krieg in der Ukraine und zu Österreichs Neutralität. Österreichs Neutralität steht laut Othmar Karas nicht im Widerspruch zu einer gemeinsamen europäischen Sicherheits-und Außenpolitik.

Österreichs "rote Linie"

Österreichs Außenministerium reagierte auf Twitter mit einer Botschaft auf Deutsch und Russisch: "Österreich ist militärisch gesehen ein neutraler Staat. Aber wir sind politisch niemals neutral, wenn es um die Achtung des Völkerrechts geht. Wir sind keineswegs neutral gegenüber Gewalt, und wir werden nie schweigen, wenn die Souveränität, territoriale Integrität und Unabhängigkeit eines Staates angegriffen wird. Dagegen werden wir immer und auf allen Ebenen entschieden auftreten. Die Einhaltung des Völkerrechts, insbesondere der Bestimmungen des humanitären Völkerrechts, ist unsere rote Linie."

Aber nicht nur in Russland wird über die österreichische Neutralität debattiert – auch in Österreich selbst gewann die Frage am Wochenende an Fahrt: So regte der frühere ÖVP-Nationalratspräsident Andreas Khol in einem Gastbeitrag in der Kleinen Zeitung an, einen NATO-Beitritt zu erwägen. ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer sagte, man müsse über die Neutralität und deren Ausgestaltung "ernsthaft" diskutieren.

Ganz anders wird das in der SPÖ und in der FPÖ gesehen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sieht in der Neutralität einen "Eckpfeiler unserer Außenpolitik", der Österreichs Sicherheit stärke. Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FP) betonte, Österreich solle stolz auf die Neutralität sein, anstelle "einem NATO-Beitritt das Wort zu reden".