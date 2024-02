Schallenberg nach Nawalny-Tod: "Moskaus Wehleidigkeit unpassend"

Van der Bellen hatte am Freitag in seiner unmittelbaren Reaktion auf X von "Wladimir Putin und seinem mörderischen Regime" gesprochen. Russlands Botschaft in Wien konterte mit einer Protestnote ans Außenamt.

Mehr zum Thema: Nach Tod von Nawalny: Internationale Schuldzuweisungen an den Kreml

Er beteilige sich nicht an Verschwörungstheorien, betonte Schallenberg am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Zugleich stellte er klar: "Wir wissen, dass es einen Giftanschlag auf ihn (Nawalny, Anm.) gab, dass er in den GULAG gesteckt wurde (...), wir wissen welches Regime versucht hat, seine Gesundheit zu zerstören." Jene, die sich gestern am meisten aufgeregt hätten, sollten sich am ruhigsten verhalten, richtete er dem russischen Regime aus.

