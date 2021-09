Schallenberg in Riad: Sicherheitsfragen und Wirtschaft im Fokus

Dabei trifft er Außenminister Faisal bin Farhan al-Saud und Investitionsminister Khalid bin Abdulaziz al-Falih. Gesprächsthemen sind sicherheitspolitische Entwicklungen in der Region und Wirtschaftsfragen. Zudem ist ein Besuch in die historisch bedeutsame Oase Al Ula im Nordwesten des Landes geplant. Von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, reist Schallenberg am Abend in den Oman weiter.

Das Thema Sicherheitspolitik ist ein Schwerpunkt beim Besuch Schallenbergs in der "Leitmacht der Region". Der Außenminister ortete im Vorfeld der Begegnungen eine leichte Annäherung des Königreichs zum Iran, Thema wird daher wohl auch eine Wiederbelebung des ausgesetzten Wiener Atomabkommens (JCPOA) von 2015 sein. Saudi-Arabien betrachtet den internationalen Atom-Deal mit dem Iran mi eigenen, gemischten Gefühlen. Zwar ist ein potenziell mit Atomwaffen bestückter Iran auch für das Königreich keine Wunschvorstellung, doch würde ein erfolgreicher Deal auch das Ende der wirtschaftlichen Isolation der Islamischen Republik bedeuten, die sich damit zu einem ernsten Konkurrenten um die Hegemonie in der Region mausern könnte.

Schallenberg ist indes der Ansicht, dass die Gespräche nach dem 2018 unter der Ägide des damaligen US-Präsidenten Donald Trump erfolgten Ausstieg der USA wieder vorangetrieben werden sollen, um eine Überwachung des iranischen Atomprogramms zu gewährleisten. Auch ein nicht ganz optimaler Deal sei immerhin ein Deal, argumentierte der Außenminister bei der Anreise nach Riad gegenüber Journalisten. Dass es dazu kommt, sah er dabei freilich "nicht mehr so optimistisch wie noch im Frühjahr."

Ein heikler Punkt des Gesprächs mit Außenminister Faisal könnte das umstrittene "König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID), das nach fast zehn Jahren aus Wien abziehen und sich laut Medienberichte in Portugal neu aufstellen wird. Das 2012 von Österreich, Saudi-Arabien und Spanien gegründete Zentrum war hierzulande von Anfang an umstritten. Rufe nach der Schließung des im Palais Sturany an der Wiener Ringstraße ansässigen Zentrums wurden unter anderem wegen des brutalen Vorgehens der saudischen Regierung gegen Demonstranten und Regimekritiker laut.

Im Juni 2019 sprach sich der Nationalrat in einer rechtlich nicht bindenden Entschließung mehrheitlich für einen Ausstieg Österreichs aus. Anfang März 2021 gab das KAICIID seinen Umzug bekannt, vorerst ohne einen Ort zu nennen. Die ÖVP hatte sich der Nationalrats-Entschließung allerdings nicht angeschlossen, weil sie um das Image Österreichs als Standort für internationale Organisationen fürchtete. Bedenken, die auch Diplomaten in Riad teilen. Der Ruf Wiens als verlässlicher Partner habe gelitten. Zudem sei in Österreich ein implizit tieferer Sinn des Zentrums nicht erkannt worden, wird kritisiert. Schließlich habe die saudi-arabische Führung mit der Positionierung des Zentrums auf internationalem Parkett auch das Ziel verfolgt, die unter der De-Facto-Führung des Kronprinzen Mohammed bin Salman vorangetriebenen Reformen in der Gesellschaft weiter zu forcieren. Durch eine "Öffnung nach außen" gebe es später "kein Zurück" mehr, so die etwas saloppe Analyse.