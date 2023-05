Schafft die Türkei einen demokratischen Neuanfang?

Endet die Ära Recep Tayyip Erdogans nach 20 Jahren oder gelingt mit Kemal Kilicdaroglu ein demokratischer Neuanfang? Nicht nur in der Türkei fiebert alles auf den morgigen Urnengang hin – auch in Europa und im Verteidigungsbündnis NATO sind die Blicke gespannt auf die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in dem Land gerichtet, das sich über zwei Kontinente erstreckt.