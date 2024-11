Saudischer Kronprinz reist nicht zum G20-Gipfel

Der Kronprinz nehme nicht am G20-Gipfel in Rio de Janeiro teil, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus gut informierten Kreisen in Riad. Die Hintergründe blieben unklar. Zuvor hatten mehrere Medien über die Absage berichtet.

Die saudi-arabische Staatsagentur SPA meldete, dass Außenminister Faisal bin Farhan den Kronprinzen in Rio de Janeiro vertreten werde. Auch der Finanzminister des Königreichs ist Teil der von ihm angeführten Delegation.

Der Gipfel beginnt am Montag. Neben dem saudischen Kronprinzen bleibt auch der russische Präsident Wladimir Putin dem Treffen fern. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl des Weltstrafgerichts in Den Haag vor, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine.

Beim Gipfel in Rio wird es um Armutsbekämpfung, die Reform internationaler Institutionen wie UNO, IWF und Weltbank, Klimaschutz, aber auch um die Kriege in der Ukraine und in Nahost gehen. Saudi-Arabien, Regionalmacht und einziger arabischer Vertreter in der Staatengruppe, ist nach den USA und Russland der weltweit größte Erdölproduzent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper