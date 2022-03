Saudi-Arabien: Riesige Rauchsäulen über Jeddah

Der Schock in Saudi-Arabien war gewaltig, als am Freitag mehrere von den jemenitischen Houthis abgefeuerte Raketen in einer Ölanlage des Aramco-Konzerns in Jeddah einschlugen. Fast zwei Tage standen riesige Rauchwolken über der saudischen Hafenstadt. Sie konfrontierten die Bevölkerung auf dramatische Weise mit dem Krieg im Jemen, der bisher vor allem im südlichen Nachbarland Tod und Verwüstung gebracht hat.

Mehr als 150.000 Menschen sind in diesem Krieg, den die saudische Luftwaffe vor genau sieben Jahren mit ihrer Operation "Sturm der Entschlossenheit" begonnen hatte, ums Leben gekommen. Noch einmal so viele starben an den indirekten Folgen wie Hunger, Seuchen sowie fehlender Gesundheitsversorgung. Das südarabische Land, betont die UNO, werde von der verheerendsten humanitären Katastrophe weltweit heimgesucht.

Eine militärische Lösung in dem Konflikt ist nicht in Sicht. Laut einer Studie des Berliner Institutes für Wissenschaft und Politik konnten die Houthis in den vergangenen Jahren ihre Macht konsolidieren. Saudi-Arabien dagegen befinde sich in einer Position der Schwäche.

Nüchtern betrachtet habe das Land den Krieg bereits verloren, sagt Nahostexperte Guido Steinberg. Der Hauptgrund dafür sei die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, die Saudis nicht länger zu unterstützen. Zu einem Einlenken ist die saudische Führung indes nicht bereit. Wie halsstarrig Machthaber Mohammed bin Salman (MBS) agiert, zeigt nicht zuletzt seine Entscheidung, auch nach den Raketenangriffen der Houthis auf der Austragung des gestrigen Formel-1-Rennens in Jeddah zu bestehen. Andernfalls, so hieß es im Fahrerlager, könnte der Kronprinz den 900 Millionen Dollar schweren Zehnjahresvertrag mit der Formel 1 annullieren.

Sie finde es entsetzlich, dass in einer Zeit, in der sich die ganze Welt darauf konzentriere, wie man mit autoritären Herrschern umgehe, internationale Sportorganisationen die Menschenrechtslage in Südarabien völlig ignorierten, kritisierte die saudische Sozialanthropologin Madawi al-Raschid die Austragung des Rennens. "Diese Veranstaltungen müssen boykottiert werden, ihre Unterstützung zukünftig davon abhängig gemacht werden, dass sich das saudische Regime an das Völkerrecht und die internationalen Menschenrechte, Normen und Werte hält", fordert die an der "London School of Economics and Political Science" lehrende Wissenschaftlerin.

"Starke Doppelmoral"

Kritik an der Austragung kam auch aus dem Europaparlament, wo 90 Abgeordnete der Formel 1 eine "starke Doppelmoral" vorwarfen. Während der Grand Prix in Sotschi nur wenige Tage nach der russischen Ukraine-Invasion abgesagt wurde, reichten die im Jemen begangenen Kriegsverbrechen der saudischen Streitkräfte für Konsequenzen offenbar nicht aus.

Diese hatten auf den Raketenbeschuss auf Jeddah mit heftigen Luftangriffen auf Jemens Hauptstadt Sana sowie die Hafenstädte Hodeidah und Salih reagiert. Stunden später boten die Houthis einen einseitigen dreitägigen Waffenstillstand an. Der Vorsitzende des regierenden Hohen Politischen Rats der Rebellen, Mahdi al-Mashat, sagte am Samstag, die Gruppe setze alle Land-, See- und Luftangriffe auf Saudi-Arabien aus. (wrase)