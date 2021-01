Saudi-Arabien kündigt Wiedereröffnung von Botschaft in Katar an

Die diplomatische Vertretung werde in den kommenden Tagen ihre Arbeit wieder aufnehmen, kündigte der saudi-arabische Außenminister Faisal bin Farhan am Samstag an. Es gebe nur noch logistische Hürden aus dem Weg zu räumen.

Saudi-Arabien hatte Anfang Jänner nach einem mehr als dreijährigen Konflikt die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zu Katar bekanntgegeben. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten Katar seit Juni 2017 mit einem umfassenden Embargo sanktioniert. Sie warfen dem Emirat eine zu große Nähe zum Iran und zu radikalislamischen Gruppen vor und kappten neben den diplomatischen Beziehungen auch alle Verkehrsverbindungen nach Katar. Die Regierung in Doha hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Saudi-Arabien hatte am 4. Jänner den Weg für ein Ende der diplomatischen Krise geebnet, indem das Königreich ankündigte, seine Grenzen und seinen Luftraum für das auf einer Halbinsel im Persischen Golf liegende Katar wieder zu öffnen.

Einen Tag später unterzeichneten die sechs Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrats, dem neben Saudi-Arabien und Katar auch Bahrain, Kuwait, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate angehören, dann bei einem Gipfeltreffen in der saudi-arabischen Wüstenstadt Al-Ula ein Abkommen für "Solidarität und Stabilität" in der Region, um ihre Wiederannäherung an Katar zu besiegeln. Seit einer Woche ist die Grenze zwischen Saudi-Arabien und Katar wieder geöffnet. Am Montag wurde dann auch der Flugverkehr zwischen beiden Ländern wieder aufgenommen.