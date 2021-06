Ali Ahmad Mulla war 14, als er als einer von vier Lehrlingen in die Masjid Al-Haram, die "Große Moschee" von Mekka, aufgenommen wurde, um als Muezzin ausgebildet zu werden. 43 Jahre später erkennen ihn die meisten saudischen Gläubigen an seiner melodischen Stimme, mit der er fünf Mal am Tag zum Gebet ruft. Mehr als 60 Lautsprecher übertragen den "Azan" in dem riesigen Gotteshaus.