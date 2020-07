Nasser aus Lagos gehört zu den 2000 Gläubigen, die an der heute beginnenden Hadsch in Mekka, Medina und al-Mina teilnehmen dürfen. Der in Riad lebende Nigerianer wurde per Los bestimmt. Das Auswahlverfahren, für das nur in Saudi-Arabien residierende Ausländer zugelassen waren, haben Beobachter als "undurchsichtig" beschrieben. Entsprechend schlecht ist die Stimmung bei den mehr als 400.000 Abgelehnten.