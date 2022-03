Saudi-Arabien: 81 Personen hingerichtet

An nur einem Tag richtete Saudi-Arabien mehr Menschen hin als im gesamten vergangenen Jahr. Nach Berichten der Staatsmedien wurden am Samstag 81 Menschen wegen Terrorismusvorwürfen exekutiert. Sie sollen Verbindungen zum "Islamischen Staat, Al-Kaida, den Houthis und anderen terroristischen Organisationen" gehabt haben. Menschenrechtsaktivisten verurteilten das Vorgehen der Behörden in der Golfmonarchie.

Saudi-Arabien hat eine der höchsten Hinrichtungsraten der Welt. Im gesamten vergangenen Jahr wurden in dem Golfstaat 69 Todesurteile vollstreckt.

An diesem Samstag wurden 73 saudi-arabische Staatsbürger, sieben Jemeniten und ein Syrer hingerichtet. Alle 81 seien von saudi-arabischen Gerichten wegen "mehrerer abscheulicher Verbrechen" verurteilt worden, erklärten die Staatsmedien. Demnach sollen sie Anschläge auf wichtige Einrichtungen oder Mitglieder der Sicherheitskräfte geplant und Waffen ins Land geschmuggelt haben. Sie seien für den Tod von Zivilisten und Sicherheitskräften verantwortlich.

Die in Großbritannien ansässige Menschenrechtsgruppe Reprieve berichtete über die widersprüchliche Politik im Land: "Erst vergangene Woche sagte Kronprinz (Mohammed bin Salman) vor Journalisten, er wolle das saudi-arabische Strafrechtssystem modernisieren, nur um dann die größte Massenhinrichtung in der Geschichte des Landes anzuordnen."

In den vergangenen Jahren hat Saudi-Arabien eine Reihe von Reformen im Strafvollzug angekündigt, darunter ein Moratorium für die Todesstrafe bei Drogendelikten und die Abschaffung der Auspeitschung durch Gerichte. Verbrechen, die von unter 18-Jährigen begangen wurden, sollten nicht mehr zur Todesstrafe führen.

Die jüngsten Massenhinrichtungen haben auch Auswirkungen auf die Beziehungen zum Iran. Der Iran beklagte, dass 41 der 81 Hingerichteten Schiiten waren. Das sunnitische Königreich Saudi-Arabien und der überwiegend schiitische Iran führen mehrere Stellvertreterkonflikte, unter anderem im Jemen. Der Iran kündigte gestern an, die zuletzt erfolgten Annäherungsgespräche mit Saudi-Arabien auszusetzen.

Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) bricht zu einer dreitägigen Reise nach Saudi-Arabien auf, um über Energieprojekte zu verhandeln. Sie wird von einer großen Delegation begleitet.