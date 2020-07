Satiriker Sonneborn lästert über "Operettenkanzler" Kurz

"Europas führender Operettenkanzler Kurz hat in Südeuropa 'kaputte Systeme' diagnostiziert", schrieb der frühere Chefredakteur des "Titanic"-Magazins. "Steile These für jemanden, der einen versoffenen Neonazi zum Vizekanzler beförderte, nachdem der den verfilztesten Teil der Alpen an eine falsche russische Oligarchennichte verscherbeln wollte", so der Satiriker in Anspielung auf den Ibiza-Skandal.

Kurz hatte seine Aussagen, die im Netz für Kritik sorgten, am Freitag verteidigt. Er habe nicht das Land Italien als kaputtes System bezeichnet. Aber er stehe dazu, "dass die Wettbewerbsfähigkeit sehr unterschiedlich ist, dass es problematische Systeme teilweise gibt, und manche Systeme auch kaputt sind", sagte er.

