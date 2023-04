Sanna Marin reicht Rücktritt von finnischer Regierung ein

Präsident Sauli Niinistö akzeptierte das Gesuch, wie sein Büro am Donnerstag mitteilte. Die 37 Jahre alte Sozialdemokratin wird jedoch geschäftsführend im Amt bleiben, bis ihr Nachfolger gefunden sein wird.

Marin war seit Ende 2019 Ministerpräsidentin. Sie steht an der Spitze einer aus gleich fünf Parteien bestehenden Mitte-links-Koalition. Ihre Sozialdemokraten waren bei der Wahl am Sonntag jedoch nur noch drittstärkste Kraft hinter der konservativen Nationalen Sammlungspartei und der rechtspopulistischen Partei Die Finnen geworden. Damit bahnt sich ein Regierungswechsel in Helsinki an. Der konservative Wahlsieger Petteri Orpo will nach Ostern Gespräche mit allen Parteien über eine mögliche neue Regierungskoalition führen.

Marin hatte am Mittwoch angekündigt, ihren Posten als Vorsitzende der Sozialdemokraten auf einem Parteitag im September zu räumen. Im Anschluss will sie als normale Abgeordnete im Parlament in Helsinki weitermachen.

Mehr zum Thema Außenpolitik Konservative gewinnen Wahl in Finnland: Marin-Partei nur Dritte HELSINKI. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin (37) sind nach der Wahl in Finnland nicht mehr stärkste Kraft im Parlament. Konservative gewinnen Wahl in Finnland: Marin-Partei nur Dritte

