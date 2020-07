Salvini führte Demonstration gegen Regierung in Rom

Angeführt wurde die Demonstration vom Chef der rechten Lega, Matteo Salvini.

Auf dem zentralen Platz Piazza del Popolo im Herzen der italienischen Hauptstadt versammelten sich Anhänger der Lega, der rechtskonservativen Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi und der neofaschistischen Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), die Slogans gegen die Regierung skandierten. Sie forderten dabei den Rücktritt Contes. 4.000 Stühle wurden für die Demonstranten aufgestellt, dabei wurden die Abstandsregeln berücksichtigt.

Die Oppositionsparteien beschuldigten das Kabinett, zu wenige Maßnahmen zur Stützung des von der Coronakrise schwer betroffenen Italien ergriffen zu haben. Viele Italiener würden noch auf die von der Regierung versprochenen Hilfsmaßnahmen warten. Die Regierung erschwere den Neustart von Kleinhandel, Tourismus und Gastronomie, bemängelte Salvini. "Von Rom aus entsenden wir ein Signal der Hoffnung für Italien. Die Mitte-Rechts-Kräfte wollen Italien in den nächsten Jahren regieren", sagte Salvini.

Wahlen am 20. und 21. September

Die Mitte-Rechts-Parteien starten mit der gemeinsamen Demonstration in Rom die Wahlkampagne für die Regionalwahlen in mehreren italienischen Regionen im September. Gewählt wird am 20. und 21. September neben Apulien auch im Aostatal, in Venetien, in Ligurien, in der Toskana, den Marken und Kampanien. Salvini zeigte sich überzeugt, dass die Lega, die an der konsolidierten Wahlallianz mit der Forza Italia und den Fratelli d'Italia festhält, die Wahlen in all diesen Regionen gewinnen wird.

Inzwischen rechnet Salvini damit, dass sich weitere Parlamentarier aus den Reihen der Regierungspartei "Fünf Sterne" seiner Lega anschließen werden. Vor zwei Wochen hatte die Senatorin Alessandra Riccardi die "Cinque Stelle" verlassen, um sich der Lega anzuschließen. Dies bereitet der "Fünf Sterne"-Bewegung Kopfschmerzen, da sich damit die ohnehin bereits dünne Regierungsmehrheit im Senat weiter reduziert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Matteo Salvini Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.