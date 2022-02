Salvini: "Allianz ist geschmolzen wie der Schnee"

Die Allianz aus Salvinis Lega, der Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi und den oppositionellen Neofaschisten der "Fratelli d’Italia" kriselt, nachdem es nicht gelang, einen eigenen Kandidaten zum Präsidenten zu wählen. Koalitionsinterner Streit führte vergangene Woche zur Wiederwahl von Staatschef Sergio Mattarella.

Die Lega muss laut Umfragen Verluste hinnehmen. Auch Salvinis Popularität ist auf Talfahrt. "Ich war einer der wenigen, die an den Zusammenhalt der Koalition glaubten, die leider wie Schnee in der Sonne geschmolzen ist", kritisierte Salvini. In der jetzigen Lage sei die Mitte-rechts-Allianz nicht in der Lage, die Parlamentswahlen zu gewinnen, die spätestens in einem Jahr stattfinden werden.

Salvini rügte Berlusconi, dessen Partei Forza Italia sich um Allianzen mit Kleinparteien im Zentrumslager bemüht. "Eine Mannschaft, die geschlossen sein will, muss eine Seele und ein Ziel haben. Das haben wir im Moment nicht", kritisierte Salvini.