Rutte erbt in der NATO viele Großbaustellen

Im dritten Anlauf hat Jens Stoltenberg den Absprung geschafft. Der Norweger wollte schon vor zwei Jahren den Posten des NATO-Generalsekretärs verlassen. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 verlängerte Stoltenberg seinen Vertrag zwei Mal um ein Jahr. Im Verteidigungsbündnis war Kontinuität gefragt. Am Dienstag hat sein Nachfolger Mark Rutte das Kommando im Hauptquartier in Brüssel übernommen.