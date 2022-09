Rawil Maganow (67) fiel am 1. September aus dem Fenster der sechsten Etage eines Moskauer Krankenhaus. Der Aufsichtsratschef des Ölkonzerns Lukoil war herzkrank, die Polizei vermutet Suizid. Aber der Moskauer Energieexperte Michail Krutichin zitiert die englische Krimiheldin Miss Marple: "An einen Zufall glaube ich, aber nicht an zwei hintereinander." Und seit Anfang des Jahres kamen sieben Topmanager der russischen Rohstoffbranche auf sonderbare Weise um.