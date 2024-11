Russlands Raketen-Drohung gegen den Westen

Die Rakete vom Typ RS-26 Rubesch hat eine Reichweite von rund 6000 Kilometern und kann sowohl mit nuklearen als auch konventionellen Sprengköpfen bestückt werden. Am Donnerstag soll Russland laut ukrainischen Angaben mit einer Rakete dieses Typs (bestückt mit einem konventionellen Gefechtskopf) die ukrainische Stadt Dnipro beschossen haben. Der russische Präsident Wladimir Putin hat das in einer Fernsehansprache am Donnerstagabend bestätigt. Es war der erste Einsatz einer Interkontinentalrakete