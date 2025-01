Russlands Präsident Putin "offen" für Gespräche mit Trump

"Der Präsident hat mehrfach betont, dass er offen ist für Kontakte zu internationalen Spitzenpolitikern, darunter der Präsidenten der USA, einschließlich Donald Trump", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag vor Journalisten in Moskau. Moskau begrüße Trumps "Bereitschaft, Probleme durch Dialog zu lösen", fügte Peskow hinzu.

Für ein Treffen gebe es keine Vorbedingung, einen konkreten Plan für ein Gespräch der beiden Präsidenten habe man aber noch nicht, so Peskow.

Die OÖN haben berichtet: Ukraine-Krieg: Trump bereitet Treffen mit Putin vor

Trump hatte zuvor ein Treffen mit Putin angekündigt. "Er will, dass wir uns treffen, und wir sind dabei, das zu organisieren", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in seiner Residenz Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Es soll dabei darum gehen, den Ukraine-Konflikt zu beenden. Trump, der am 20. Jänner sein Amt antritt, hatte im Wahlkampf angekündigt, den Frieden in der Ukraine nach seiner Amtsübernahme "binnen 24 Stunden" wiederherzustellen. Dies stieß in der Ukraine auf Skepsis: Kiew befürchtet, dass es zu einer für das Land ungünstigen Vereinbarung gezwungen werden könnte.

