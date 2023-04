Russlands Außenminister Lawrow in Lateinamerika: "Müssen unsere Kräfte bündeln"

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und Venezuelas Präsident Nicolas Maduro (rechts) in Caracas

"Es ist notwendig, unsere Kräfte zu bündeln, um den Erpressungsversuchen und dem illegalen einseitigen Druck des Westens zu begegnen", sagte Lawrow am Dienstag (Ortszeit) in Caracas bei einer Pressekonferenz mit dem venezolanischen Außenminister Yván Gil. Mit Blick auf die USA nannte Lawrow eine "multipolare Welt" als Ziel.

Nach Brasilien ist Venezuela die zweite Station auf Lawrows Lateinamerika-Reise. Mit Kuba und Nicaragua stehen zwei weitere entschiedene Gegner der USA auf seinem Besuchsprogramm. "Venezuela, Kuba und Nicaragua sind Länder, die ihren eigenen Weg gewählt haben", sagte der russische Außenminister über die drei sozialistisch geführten Staaten.

Lawrow ging in Caracas auch auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. "Wir werden die Situation in der Ukraine und andere Konflikte in der Welt dank der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen über die Gleichberechtigung der Staaten, auf dem Grundsatz der Unteilbarkeit der Sicherheit, lösen", sagte der russische Außenminister.

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hatte Ende Februar in einer nicht-bindenden Resolution Russland allerdings aufgefordert, seine Truppen sofort aus der Ukraine abzuziehen und die territoriale Integrität des Nachbarlandes zu achten.

Der Westen hat aus unterschiedlichen Gründen sowohl gegen Russland als auch gegen Venezuela Sanktionen verhängt. Die beiden Länder unterstützen sich bereits seit Jahren gegenseitig.

Außer von Außenminister Gil wurde Lawrow auch von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro empfangen. Keine der beiden Politiker gab zu dem Treffen eine Erklärung ab.

