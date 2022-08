Der August ist in Russland kein normaler Monat. In den letzten Sommerwochen, wenn die westliche Welt ihren Urlaub genießt und auch die Politik nur im Notfallmodus agiert, häufen sich schon seit Jahren die Schreckensmeldungen. Beobachter haben längst den Begriff August-Fluch geprägt. Denn seit 1991 passieren in Russland im August auffällig viele schwere Ereignisse. Kein Wunder also, dass heuer die Angst vor einem Horrorereignis besonders groß ist.