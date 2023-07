Russlands Angriffe erreichen den Donauraum

Die russischen Angriffe rücken nun gefährlich nahe an die EU- und NATO-Grenze: Weil die Ukraine ihr Getreide jetzt aus ihren Donauhäfen ausschifft, werden diese zum Ziel der russischen Drohnenangriffe. 15 Drohnen iranischer Bauart sollen demnach drei Getreidesilos in unmittelbarer Nähe zu Rumänien zerstört haben, berichtete ein lokales Nachrichtenportal. Laut der rumänischen Agentur Mediafax konnten sich sechs rumänische Schiffe, die im Hafen von Reni gelegen hatten, unbeschadet an das andere, rumänische Ufer der Donau retten. Auch im Donauhafen von Ismail kam es zu Angriffen.

Hintergrund der Eskalationen in der Donau-Schwarzmeerregion ist die Aufkündigung des Getreideabkommens durch Moskau in der Vorwoche. Das Abkommen sollte den sicheren Transport von Getreidelieferungen aus der Ukraine über das Schwarze Meer in die Türkei garantieren. Moskau droht seither, aus der Ukraine auslaufende Schiffe als "Kriegsfracht" zu bombardieren. Dadurch will Moskau seinen Druck auf Kiew verstärken.

Nichtsdestotrotz versucht die Ukraine weiterhin, den Getreideexport aus ihren Häfen abzuwickeln, der sich über die Donau mit viel kleineren Schiffen allerdings weit mühsamer gestaltet. Rumäniens Verteidigungsministerium zeigte sich alarmiert und beobachtet die Lage. "Diese jüngste Eskalation stellt ein schweres Risiko für die Sicherheit auf dem Schwarzen Meer dar", twitterte der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis.

Auch Kiew nimmt nun verstärkt die russische Militärpräsenz im Schwarzen Meer ins Visier. Laut Angaben des Kreml ist eine ukrainische Attacke auf ein russisches Kriegsschiff vereitelt worden.

Unterdessen wächst die Angst um das von russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerks Saporischschja. Laut Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wurden dort Antipersonenminen entdeckt. Bei einer Begehung am Wochenende hätten die Spezialisten einige Minen in einer Pufferzone zwischen der inneren und äußeren Absperrung der Anlage festgestellt, sagte IAEA-Direktor Rafael Grossi. Zu diesem Bereich habe das Betriebspersonal allerdings keinen Zugang.

