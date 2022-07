Russland zieht Truppen in Donezk zusammen

Nach der weitgehenden Eroberung der Region Luhansk in der Ostukraine formieren die russischen Angreifer ihre Truppen um. Die russische Armee werde ihre Einheiten neu aufstellen, bevor sie weitere Angriffe im Gebiet Donezk starte, twitterte das britische Verteidigungsministerium am Freitag. Russland werde seine Kräfte wahrscheinlich in Richtung der Stadt Siwersk konzentrieren und versuchen, auf Slawjansk und Kramatorsk vorzurücken.

Nach Angaben seines Botschafters in Großbritannien hält Russland jedenfalls an seinem Ziel einer Eroberung des gesamten Donbass fest. Zudem sei ein Rückzug russischer Truppen aus der Südukraine unwahrscheinlich, sagte Botschafter Andrej Kelin in London.

Zur Begründung gibt Kelin an, nach einem russischen Rückzug würde es in den jeweiligen Gebieten zu Provokationen und zur Erschießung von Menschen kommen. Die Ukraine werde sich früher oder später entscheiden müssen, ob sie einem Friedensabkommen mit Russland zustimme oder die Kämpfe bis zum Zusammenbruch fortsetze, sagt der Botschafter.

Sowohl der russische Staatschef Wladimir Putin als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schworen ihre Länder unterdessen auf eine entschlossene Haltung ein. Selenskyj sagte in seiner nächtlichen Ansprache, dass das Hissen der ukrainischen Flagge auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer ein Zeichen dafür sei, dass sein Land nicht gebrochen sei. Die zweimonatige Operation zur Rückeroberung der Schlangeninsel sei eine Warnung an alle russischen Soldaten.

"Jeder sollte wissen, dass wir im Großen und Ganzen noch nicht richtig losgelegt haben", hatte Putin hingegen in der Nacht auf Freitag in einer Rede vor Duma-Abgeordneten gesagt. Allerdings sprach er auch zum ersten Mal seit Wochen die Möglichkeit von Verhandlungen an: "Diejenigen, die diese ablehnen, sollten wissen, dass es schwieriger für sie wird mit uns zu verhandeln, je länger es dauert."

Beim G20-Treffen in Indonesien hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow einen Eklat ausgelöst: Er verließ den Saal gleich nach seiner Rede und hörte sich seine Kritiker gar nicht mehr an. Anschließend warf er dem Westen vor, den Übergang zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Ukraine zu verhindern.

"Der Westen drängt die Ukraine"

Im Tagungssaal saß Lawrow zwischen Vertretern aus Saudi-Arabien und Mexiko – weit weg von seinen schärfsten Kritikern aus den USA und Europa. Später sagte er, der Westen dränge die Ukraine dazu, für die Kämpfe "seine Waffen zu benutzen". Der Minister kritisierte, dass die Vertreter westlicher Staaten Russland wegen der Lage in der Ukraine als "Aggressor" und "Besatzer" anprangern.