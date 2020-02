Shelby Pierson steht im Ruf, nicht um den heißen Brei herumzureden. Das tat die für die Wahlsicherheit in den USA zuständige Expertin auch nicht, als sie dem Geheimdienstauschuss im Repräsentantenhaus vergangene Woche (13.2) die Erkenntnisse verschiedener US-Geheimdienste vortrug. Die kamen zu dem Schluss, dass Russland auf persönliche Weisung Wladimir Putins in diesem Jahr ein weiteres Mal versucht, in die US-Präsidentschaftswahlen einzugreifen.