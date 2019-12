Russland weist zwei deutsche Diplomaten aus

MOSKAU. Nächster Akt im Streit zwischen Deutschland und Russland: In der Affäre um den Mord eines Georgiers in Berlin weist Moskau nun zwei deutsche Diplomaten aus. Sie haben sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen. Es handle sich dabei um eine "unvermeidbare Standard-Reaktion", teilte das russische Außenministerium mit.

Vergangene Woche hatte das Auswärtige Amt in Berlin zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte daraufhin eine "spiegelgenaue Reaktion" angekündigt.

Schwere Vorwürfe gegen Moskau

Der 40 Jahre alte Georgier, der in der russischen Teilrepublik Tschetschenien auf Seite der Separatisten gekämpft haben soll, war am 23. August in Berlin von hinten erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein Russe, wurde gefasst. Er sitzt seither in U-Haft und schweigt zu den Vorwürfen.

Die Bundesanwaltschaft verdächtigt staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Die Behörde hat deshalb die Ermittlungen übernommen. Russland hat jeden Vorwurf einer Verwicklung zurückgewiesen.