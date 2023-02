Russland verzeichnet in Ukraine massive Verluste

Russland verliert in der Ukraine nach britischen Angaben so viele Soldaten wie seit den Anfangstagen des Angriffskriegs nicht mehr. "In den vergangenen zwei Wochen hat Russland wahrscheinlich die höchste Verlustrate seit der ersten Woche des Einmarsches in die Ukraine erlitten", erklärte das britische Verteidigungsministerium gestern. Es beruft sich auf Statistiken des ukrainischen Generalstabs, wie diese Zahlen zustande gekommen seien, könne man nicht im Detail prüfen. Man gehe aber davon aus, dass der "von den Daten illustrierte Trend wohl zutreffend ist". Doch auch die Ukraine erleide schwere Verluste.

Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage habe es 824 russische Tote oder Verletzte täglich gegeben – mehr als das Vierfache der Monate Juni und Juli. Diese Zunahme hänge mit dem Mangel an gut ausgebildetem Personal, Koordination und Ressourcen an der Front zusammen, wie sich zum Beispiel an der heftig umkämpften Stadt Bachmut zeige.

Ein "scheußliches Kriegsjahr"

Doch genau hier dürften russische Truppen am Sonntag Militärerfolge gefeiert haben. Söldner der Wagner-Einheit haben ihrem Chef Jewgeni Prigoschin zufolge den Ort Krasna Hora nördlich von Bachmut eingenommen. Ein veröffentlichtes Video zeige die Einheiten am Ortsschild.

ZIB 1: Erbitterte Schlacht um Bachmut

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Um Bachmut wird seit Monaten erbittert gekämpft. Der ukrainische General Walerij Saluschnyj erklärte am Samstag, dass Bachmut immer noch von der Ukraine gehalten werde. Es werde versucht, die Frontlinie um die Stadt herum zu stabilisieren. Vor dem Krieg hatte Bachmut 75.000 Einwohner, Krasna Hora etwa 600. Noch Anfang des Monats hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Bachmut als "Festung der Ukraine" bezeichnet und im Zusammenhang mit der Verteidigung der Stadt seine Forderungen nach Langstreckenraketen erneuert.

ZIB-Korrespondent Christian Wehrschütz zur Schlacht um Bachmut:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles warnte, dass sich Russland auf eine Großoffensive vorbereite. Ein "absolut grausames und scheußliches Kriegsjahr" stehe bevor. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und sein ukrainischer Amtskollege Oleksii Resnikow tauschten sich zuletzt über die Lieferung der zugesagten militärischen Ausrüstung aus. Unterdessen schloss der polnische Präsident Andrzej Duda aus, dass sein Land im Alleingang Kampfjets an die Ukraine liefern werde. Eine solche Entscheidung müsse von den NATO-Verbündeten gemeinsam getroffen werden. Eine Überlassung von F-16-Kampfjets an die Ukraine sei eine "sehr ernste Entscheidung", vor allem weil Polen über weniger als 50 dieser Maschinen verfüge. Das sei schon für Polen nicht genug.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper