Russland und Ukraine tauschen Dutzende Gefangene aus

Ein seltener Lichtblick in diesem grausamen Krieg: Beide Seiten erklärten am Donnerstag, es seien jeweils 20 Soldaten freigelassen worden. "Unsere Leute kehren nach Hause zurück", sagte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, Medien zufolge. Es gab auch ein Foto, das die Männer nach ihrer Freilassung in einem Bus zeigt.

Bereits am Dienstag - nur einen Tag nach verheerenden russischen Angriffen - hatte die Ukraine über einen erfolgreichen Gefangenenaustausch berichtet. Damals kamen Jermaks Angaben zufolge insgesamt 32 Ukrainer frei.