Russland und der Westen machen Druck auf Kiew

Europas Spitzenpolitiker changieren zwischen den verfeindeten Hauptstädten. Nach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird der deutsche Kanzler Olaf Scholz am Montag in Kiew, am Dienstag im Moskau erwartet, seine Außenministerin Annalena Baerbock besuchte gestern ebenso wie Außenminister Alexander Schallenberg das Frontgebiet im Donbass. Die seit Monaten eskalierende russisch-westliche Krise mit ihren Truppenkonzentrationen pendelt sich ein: Moskau gegen Kiew. Und Kiew gegen den Rest der Welt.

Am Montag war in Kiew ein Treffen Selenskyjs mit Annalena Baerbock geplatzt. Laut einem CNN-Journalisten hatte sich der ukrainische Präsident geärgert, weil Baerbock nicht ausdrücklich versichern wollte, Deutschland werde bei einer russischen Invasion Nord Stream 2 stilllegen. Aber nicht nur deutsche Schlaffheit drückt auf die Stimmung in Kiew. Nach Baerbock sprach auch Macron viel über "Minsk 2", das umstrittene Donbass-Abkommen von 2015. Selenskyj habe seine Bereitschaft bestätigt, weiter an der Erfüllung der Minsker Vereinbarungen zu arbeiten, sagte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz. US-Außenminister Antony Blinken hatte zuvor erklärt, Minsk 2 sei der einzige Weg zum Frieden in der Ostukraine. "Selenskyjs Absicht, Minsk abzulehnen, findet bei den Partnern der Ukraine keine Zustimmung", sagte der Politologe Wadim Karasjow.

Moskau, das nach Ansicht vieler Ukrainer ihr Land mit Hilfe von Minsk wieder unter seine Kontrolle bringen will, bekommt jetzt verbale Unterstützung aus Berlin, Paris und Washington. Und Karasjow glaubt wie andere Kiewer Beobachter, der Aufmarsch von etwa 130.000 russischen Soldaten habe vor allem dem Zweck gedient, die Ukraine wieder in die Minsker Spur zu zwingen. "Putin versteht", sagt Karasjow, "dass man die Ukraine nur dann nötigen kann, wenn man die Rahmenbedingungen der internationalen Politik ändert." Deshalb mache er Druck, und das mit Erfolg.

Wolodymyr Selenskyj empfing nicht nur den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Kiew. Bild: APA

"Halt still, meine Schöne!"

Am Montag duzte Putin Macron, der NATO aber stellte er einen Atomkrieg in Aussicht. Von Kiew selbst verlangte er sehr deftig, den Minsker Bestimmungen Folge zu leisten: "Ob es dir gefällt oder nicht, halt still, meine Schöne!" Mehrere ukrainische Portale verwiesen auf den fast wortgleichen Text eines alten russischen Gassenliedes, in dem eine Frauenleiche geschändet wird. Der frühere TV-Komiker Selenskyj kommentierte grinsend, die Ukraine sei eine Schönheit, aber sie gehöre keineswegs Putin. Ansonsten hätten die Ukrainer viel Geduld. In der ukrainischen Öffentlichkeit gelten die Minsker Vereinbarungen als toxisch. "Die Erfüllung von ‚Minsk’ bedeutet den Tod unseres Landes", schreibt die Internetzeitung ZN.UA. Gerade zwölf Prozent der Ukrainer sind für die Realisierung des Abkommens, das einen Sonderstatus und nach russischer Lesart ein Vetorecht für die prorussischen Rebellen im ukrainischen Staatsverband beinhaltet.