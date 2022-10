Mehrere Raketentreffer gab es in der Kiewer Stadtmitte, sie beschädigten das Gebäude der Philharmonie und das Museum des Nationaldichters Taras Schewtschenko. Nach Ansicht von Oleksi Melnyk, Sicherheitsexperte des ukrainischen Rasumkow-Zentrums, hätten es die Russen in Kiew mehr auf den morgendlichen Berufsverkehr als auf militärische Ziele abgesehen. Gestern, zwischen 6.20 und 11.15 Uhr Ortszeit, schlugen in Kiew und 15 anderen Städten der Ukraine russische Raketen ein.