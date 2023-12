Russland überzog die Ukraine mit den schwersten Angriffen seit Kriegsbeginn

Zerstören um jeden Preis und egal was: Gleich mehrere ukrainische Städte und Regionen sind wieder Ziel russischer Angriffe geworden. Allein am Freitagmorgen wurden mehr russische Raketen auf die Ukraine abgefeuert als in den vergangenen beiden Monaten.

Es ist ein Déjà-vu: Auch 2022 hatte Moskau das Nachbarland kurz vor dem Jahreswechsel massiv unter Beschuss genommen. Nach Angaben des ukrainischen Militärs handelte es sich um den größten Luftangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022.

Lesen Sie auch: Was Putin und Selenskyj 2024 für den Krieg in der Ukraine erwarten

Die Zahl der Toten wird bislang mit 19 beziffert, hunderte Menschen wurden verletzt. Eine weitaus höhere Anzahl an Opfern konnte vermieden werden, weil die Menschen sich rechtzeitig in Schutzräume begeben hatten. Außerdem konnte die ukrainische Luftverteidigung 27 Drohnen und 87 Marschflugkörper unschädlich machen.

"Ein terroristischer Akt"

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind die Schäden im zivilen Bereich groß, eine Entbindungsstation, Bildungseinrichtungen, ein Einkaufszentrum und viele private Wohnhäuser seinen getroffen worden, teilte er mit. "Heute hat Russland mit fast allem geschossen, was es in seinem Arsenal hat – mit Kinschal, S-300, Marschflugkörpern, Drohnen. Strategische Bomber haben Ch-101/Ch-505 (russische Marschflugkörper) abgefeuert", schrieb Selenskyj. Er sprach von einem terroristischen Akt, versicherte aber zugleich, dass die Ukraine darauf antworten werde. Russland werde seinen Angriffskrieg verlieren; und die Ukraine werde alles dafür tun, ihre eigene Sicherheit zu garantieren.

Lesen Sie jetzt: Wladimir Putin will 2024 zum Jahr seines Triumphes machen

Der Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, bat die westlichen Verbündeten der Ukraine erneut um weitere Militärhilfen. "Wir tun alles, um unseren Luftschutzschild zu stärken. Aber die Welt muss einsehen, dass wir mehr Unterstützung und Kraft brauchen, um diesen Terror zu stoppen", schrieb Jermak auf Telegram.

Die USA hatten am Mittwoch ihre vorerst letzte Militärhilfe für die von Russland im Februar 2022 angegriffene Ukraine im Umfang von 250 Millionen Dollar (gut 226 Millionen Euro) freigegeben. Eine Einigung auf neue Ukraine-Hilfen ab dem kommenden Jahr war zuletzt am Widerstand der oppositionellen Republikaner im US-Kongress gescheitert.

Im polnischen Luftraum

Die polnische Armee meldete, dass ein Flugobjekt von der ukrainischen Grenze kommend in den polnischen Luftraum eingedrungen sei. Um was für einen Flugkörper es sich handelte, sei aber nicht bekannt, erklärte das Einsatzkommando auf der Plattform X. Es sei in den frühen Morgenstunden entdeckt worden und vom Moment des Eindringens in den Luftraum bis zum Verschwinden des Signals von den Funkortungsmitteln des Luftverteidigungssystems beobachtet worden. Polizisten und Soldaten suchten daraufhin in der Nähe der Stadt Zamosc im Südosten des Landes nach Trümmern des möglicherweise abgestürzten Flugobjekts.

„Alles deutet darauf hin, dass eine russische Rakete in den polnischen Luftraum eingedrungen ist“, gab der polnische Generalstabschef Wieslaw Kukula wenige Stunden später bekannt.

Der Vorfall lässt die Alarmglocken schrillen: Polen ist Mitglied des NATO-Verteidigungsbündnisses unter Führung der USA. Innerhalb der Allianz gilt eine Beistandspflicht, wird ein Mitglied angegriffen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Mehr zum Thema Außenpolitik Ukraine meldet Abschuss russischer Drohnen, Raketen und Kampfjets