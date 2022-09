Russland treibt Referenden in besetzten Gebieten voran

Begleitet von Sicherheitsversprechen Moskaus wurden gestern in besetzten Teilen der Ukraine die als Scheinabstimmungen kritisierten Referenden über einen Beitritt zu Russland weiter vorangetrieben. In der Region Saporischschja sprachen sich am 23. September, dem ersten Tag des Referendums, angeblich 93 Prozent der Stimmberechtigten für den Beitritt zur Russischen Föderation aus. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS am Sonntag unter Berufung auf Exit Polls. Die Abstimmungen sollen morgen, Dienstag, abgeschlossen werden.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow wies Kritik an den Abstimmungen zurück. Der "Wutausbruch" des Westens sei unbegründet, sagte er vor der UNO-Vollversammlung in New York. Die Bewohner der Regionen nähmen nur "ihr Land mit, in dem ihre Vorfahren seit Hunderten von Jahren leben". Lawrow warf dem Westen eine feindselige Haltung gegenüber seinem Land vor. "Es ist ihnen nicht mal mehr peinlich, offen zu erklären, dass es nicht nur die Absicht gibt, unserem Land eine militärische Niederlage zuzufügen, sondern Russland zu zerstören, zu zerstückeln", sagte Lawrow.

Der Krieg ging gestern unvermindert weiter. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA meldete Bombardierungen der besetzten Stadt Cherson durch ukrainische Truppen. Die Ukraine wiederum ist nach eigenen Angaben mit im Iran hergestellten Drohnen angegriffen worden.

Die Ukraine hatte zuletzt wichtige militärische Erfolge gefeiert. Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete daraufhin eine Teilmobilmachung an. In mehreren Städten kam es am Wochenende zu heftigen Protesten dagegen. Es waren dies die größten Anti-Kriegs-Proteste seit Russlands Einmarsch ins Nachbarland Ukraine am 24. Februar. Videos aus der Ostsee-Metropole St. Petersburg zeigen, wie vermummte Sicherheitskräfte mit Schlagstöcken auf Demonstranten einprügeln.

Harte Strafen für Deserteure

Nach der angeordneten Teilmobilmachung setzte Putin das geänderte Gesetz über härtere Strafen für Deserteure in Kraft . Wer in den Zeiten einer Mobilmachung oder des Kriegszustands Fahnenflucht begeht, kann demnach mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Wer sich freiwillig in Kriegsgefangenschaft begibt – dazu hat die ukrainische Regierung aufgerufen –, dem drohen bis zu zehn Jahre Haft.