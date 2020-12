Russland startete mit "Sputnik V" Massenimpfungen

Der von russischen Wissenschaftern entwickelte Impfstoff "Sputnik V" wurde am Wochenende in 70 Kliniken mehr als 25.000 Freiwilligen verabreicht. Die staatlichen Medien bejubelten den Beginn der Impfkampagne und verglichen ihn mit dem Vordringen der Sowjetunion ins Weltall. Eine der Schlagzeilen lautete: "Der Start des Sputniks!" Der "Sputnik" war 1957 der erste künstliche Erdsatellit im Kosmos.

Damit gehört Russland zu den ersten Ländern weltweit, die ihre Bevölkerung in größerem Stil gegen die Lungenkrankheit Covid-19 impfen lassen. Zum Auftakt bekamen Mitarbeiter des Bildungs- und des Gesundheitswesens sowie sozialer Dienste den Impfstoff. In Europas größter Stadt mit offiziell zwölf Millionen Einwohnern hatten sich Tausende für den Start am Samstag einen Termin geben lassen. Bürgermeister Sergej Sobjanin gab die Zahl der bisher Geimpften mit 25.000 an. Insgesamt sollen in Moskau bis zu sieben Millionen Menschen geimpft werden.

Kostenlos und freiwillig

Der TV-Sender Rossija 24 zeigte, wie riesige Kühltaschen mit der Aufschrift "Sputnik V" per Flugzeug auch in andere Teile des Landes gebracht wurden. In anderen Regionen beginnen die Massenimpfungen in den nächsten Tagen. Sie sind kostenlos und freiwillig.

