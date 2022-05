Russland schließt Einsatz taktischer Atomwaffen in der Ukraine derzeit aus

Moskau hat Spekulationen über einen möglichen Atomwaffeneinsatz in der Ukraine zurückgewiesen. Der Einsatz dieser Waffen sei im Rahmen des speziellen Militäreinsatzes, wie Russland die Invasion offiziell bezeichnet, nicht vorgesehen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Alexej Saizew. Die USA hatten angesichts ausbleibender Erfolge der russischen Armee gewarnt, Russland könnte taktische Atomwaffen einsetzen. Dies wies Saizew zurück: "Sie (taktische Atomwaffen, Anm.) sind nicht anwendbar für die Verwirklichung der Ziele, die im Rahmen der militärischen Spezialoperation in der Ukraine gesetzt wurden."

Laut Saizew habe Russland mehrfach Abkommen vorgeschlagen, die einen Atomkrieg unmöglich machen sollen. Dem Westen warf der Top-Diplomat eine bewusste Eskalation mithilfe der "erfundenen atomaren Bedrohung durch Russland" vor.

"Putin wird nicht gewinnen"

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) warf Präsident Wladimir Putin gestern einen Bruch mit den Werten der Zivilisation vor. Russland sei mutwillig aus der Weltgemeinschaft ausgestiegen, sagte er. "Putin darf diesen verbrecherischen Angriffskrieg nicht gewinnen – und er wird auch nicht gewinnen." Sollte sich Russland aber durchsetzen, drohe "internationale Regellosigkeit". Scholz warf Putin auch Irrationalität vor, weil sein Hass auf eine freiheitliche Ukraine größer sei als sein Interesse an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Russlands. "Russlands Aggression ist die größte Katastrophe unserer Zeit."

In der Hafenstadt Mariupol warfen die Behörden den russischen Streitkräften unterdessen vor, eine Waffenruhe für Evakuierungen aus dem belagerten Asow-Stahlwerk verletzt zu haben. Russische Truppen hätten ein Auto beschossen, das an Evakuierungsmaßnahmen beteiligt gewesen sei, hieß es. Ursprünglich wurde ein weiterer UN-Konvoi zur Evakuierung von rund 200 Zivilisten aus dem Stahlwerk erwartet.

US-Hilfe bei Moskwa-Versenkung

Geheimdienstinformationen der USA haben dem ukrainischen Militär dabei geholfen, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte "Moskwa" zu versenken. Die US-Regierung habe aber keine Kenntnis über die Pläne der Ukraine gehabt, berichteten unter anderem die "Washington Post" und die "New York Times".

Nach Darstellung Moskaus sei die "Moskwa" übrigens nicht am Militäreinsatz beteiligt gewesen. Das geht aus einer Antwort der Militärstaatsanwaltschaft an den Hinterbliebenen eines vermissten Matrosen hervor. Moskau hat bisher einen Toten und 27 vermisste Besatzungsmitglieder vermeldet. "Die Überprüfung hat ergeben, dass das Schiff, auf dem E.D. Schkrebez Dienst geleistet hat, nicht in die ukrainischen Hoheitsgewässer eingefahren ist und auch nicht auf der Liste der Verbände und Einheiten stand, die zum Einsatz an der militärischen Spezialoperation herangezogen wurden."

Schwere Waffen aus Deutschland für die Ukraine

Mit einer Lieferung von sieben Panzerhaubitzen 2000 will Deutschland die Feuerkraft der ukrainischen Streitkräfte verstärken. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bezeichnete die Haubitzen als „besondere Waffe“, die als Teil eines Gesamtpakets mit Ausbildung und Munition sowie möglichen Beiträgen weiterer NATO-Partner bereitgestellt werde. Die Panzerhaubitze ist ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug. Mit Standardmunition werden Schussentfernungen von 30 Kilometern erreicht, mit Spezialmunition auch 40 Kilometer.

Die Besatzung kann bis zu sechs Granaten so abfeuern, dass diese gleichzeitig einschlagen.