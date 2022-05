"Russland musste die Aggression des Westens abwehren", sagt Putin

Seine Rede zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland war mit Spannung erwartet worden. Doch Kremlchef Wladimir Putin verzichtete auf den befürchteten großen Paukenschlag: Er verkündete weder eine Generalmobilmachung noch den Beginn einer neuen Offensive in der Ukraine. Stattdessen warf er dem Westen lediglich vor, eine Invasion in Russland geplant zu haben. Und einmal mehr warnte er vor der Gefahr eines neuen Weltkrieges.

Umrahmt von Kriegsveteranen nutzte der russische Staatspräsident die große Bühne vor der Kremlmauer, um seinen Einmarsch in der Ukraine zu rechtfertigen: Die NATO habe Bedrohungen an den Grenzen Russlands aufgebaut, Vorbereitungen für eine Operation im Donbass und eine "Invasion in unser historisches Territorium einschließlich der Krim" seien im Gange gewesen, sagte er. Moskau habe zwar immer wieder versucht, ein Abkommen für eine internationale Sicherheitslösung zu erzielen. Die NATO habe jedoch Russlands Argumente ignoriert und damit begonnen, das ukrainische Territorium militärisch zu erschließen. Russlands militärischer Sondereinsatz sei daher eine notwendige und rechtzeitige Maßnahme gewesen – die einzig richtige Entscheidung. Und: Die russische Invasion in der Ukraine werde erfolgreich sein. Daran gebe es "keinen Zweifel", betonte der Kremlchef.

Raketen störten EU-Besuch

Den Angehörigen verletzter und getöteter Soldaten sagte der Präsident Hilfe zu: "Der Tod eines jeden Soldaten bedeutet Leid und unwiederbringlichen Verlust für die Verwandten und Liebsten", gab sich der Kremlchef fürsorglich. Die Ukraine spricht mittlerweile schon von 25.000 russischen Toten, die britische Regierung nannte im April die Zahl von 15.000 gefallenen Soldaten.

Pompöse Bilder mit tausenden Soldaten Bild: (AFP/Kirill Kudravtsev)

Zu einer Parade von 500 Kriegsgefangenen, die Gerüchten zufolge erwogen worden war, kam es nicht. Auch die pompöse Flugschau, die normalerweise einen Höhepunkt der Militärparaden darstellt, wurde mit Verweis auf das Wetter abgesagt. Bei der Parade, bei der unter anderem Panzer und Mehrfachraketenwerfer über den Roten Platz rollten, waren auch Soldaten vertreten, die an der sogenannten "militärischen Spezialoperation" beteiligt sind. Zehntausende Russen verfolgten die Parade.

Unterdessen setzte Russland seine Angriffe in der Ukraine mit voller Härte fort: Ein Besuch von EU-Ratspräsident Charles Michel in der ukrainischen Hafenstadt Odessa musste wegen eines Raketenangriffs vorübergehend unterbrochen worden. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal mussten die Teilnehmer in einem Bunker Schutz suchen, da Raketen in der Region Odessa einschlugen.

Nur Panzer am Roten Platz, aber keine Flugshow Bild: (AFP/Nemenov)

Kein rascher EU-Beitritt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wiederum kündigte an, selbst eine Siegesparade zu organisieren, sobald Russland als Feind geschlagen sei. Doch auf seinen Traum einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union wird Selenskyj wohl noch lange warten müssen: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dämpfte gestern einmal mehr sämtliche Hoffnungen auf einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine. Das Verfahren könne "Jahrzehnte" dauern, sagte Macron.

Auch das geplante Ölembargo der EU gegen Russland gestaltet sich immer schwieriger: Nach Ungarn, der Slowakei und Tschechien fordert nun auch Bulgarien eine Ausnahme.