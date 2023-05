Russland meldet "Eliminierung der Eindringlinge"

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben die in die russischen Grenzregionen zur Ukraine eingedrungenen Kämpfer zurückgedrängt und "eliminiert". Die nationalistischen Gruppierungen seien in Belgorod bei einem "Anti-Terror-Einsatz" "aufgehalten und zerstört" worden, erklärt das russische Verteidigungsministerium.

Die Regierung in Kiew wollte die Berichte nicht bestätigen. Sie dementierte auch, an den Kämpfen in der Region beteiligt zu sein. Beobachter vermuten aber, dass mit den Angriffen vor allem die Moral der russischen Kämpfer zerstört werden soll.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat nach der Ankündigung, ukrainische Piloten für F-16-Kampfjets auszubilden, beschwichtigt. Das Training mache das Atlantische Bündnis nicht zur Kriegspartei, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung. Wir helfen der Ukraine, dieses Recht auszuüben." Doch in Moskau will man das nicht hören: Je zerstörerischer die Waffen der ukrainischen Verbündeten seien, desto größer sei das Risiko einer "atomaren Apokalypse", warnte Ex-Präsident und Putin-Freund Dmitri Medwedjew.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte unterdessen die ukrainischen Marineinfanteristen an der Front. "Ich bin heute hier, um unseren Kriegern zu ihrem Tag der Marineinfanterie zu gratulieren", sagte der Staatschef. Ziel seines Besuches war es einmal mehr, die ukrainischen Kämpfer zu motivieren. Russlands Präsident Wladimir Putin hingegen hat bisher nur das Hinterland der von Moskau besetzten ukrainischen Gebiete inspiziert.

